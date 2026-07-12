Senza ritegno così la sinistra arruola Vannacci! Cosa succede

Questa sera, l’europarlamentare e leader di un partito di destra sarà ospite del programma televisivo condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. È già stato intervistato di recente da Lilli Gruber in un altro show. La sua presenza in trasmissione si inserisce in un contesto di attenzione mediatica crescente, con il suo nome associato a dichiarazioni e posizioni di destra.

Nuova ospitata televisiva per Roberto Vannacci su La7. Dopo essere stato intervistato nei giorni scorsi da Lilli Gruber a Otto e mezzo, l’europarlamentare e leader di Futuro Nazionale sarà questa sera tra gli ospiti di In Onda, il programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Dopo Otto e mezzo arriva anche In Onda. La presenza del generale su La7 arriva in un momento di forte attenzione politica attorno alla sua figura. L’invito a In Onda segue infatti la recente intervista rilasciata a Lilli Gruber e si inserisce in una fase in cui Vannacci continua a occupare spazio nel dibattito pubblico, anche dopo il comizio di Genova e le polemiche che hanno accompagnato le ultime iniziative del suo movimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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RENZI, LA' MOSCA COCCHIERA' DEL PARTITO VANNACCI - TRAVAGLIO

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