sentieri per escursioni arrivano i fondi

La Regione Emilia Romagna ha approvato lo stanziamento di fondi per il 2026 destinati alla gestione e manutenzione dei sentieri escursionistici. I contributi copriranno le attività ordinarie di cura e controllo dei percorsi, garantendo un miglioramento delle infrastrutture per gli escursionisti. La decisione riguarda specificamente i programmi di gestione dei sentieri già esistenti nella regione.

La Regione Emilia Romagna ha approvato la concessione dei contributi 2026 per i programmi di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici. Le risorse complessive ammontano ad oltre 430 mila euro, con contributi fino a 10 mila euro per beneficiario. In provincia di Modena otterranno il contributo massimo i comuni di Riolunato, Montecreto, Sestola e Montese. Poco meno del massimo (intorno ai 9.900 euro) a Fanano, Palagano, Polinago, Montefiorino e Frassinoro, a seguire Fiumalbo (9.290.00), Prignano (8.840,00) e Lama Mocogno (7.993,00). I fondi saranno utilizzati per attività di manutenzione ordinaria su sentieri già esistenti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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