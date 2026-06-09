Pluriclassi arrivano i fondi per la montagna

Da ilrestodelcarlino.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un secondo finanziamento di 383.496 euro è stato assegnato alla regione per interventi sulla montagna. La somma, ufficializzata il 5 maggio, si aggiunge a un precedente stanziamento, portando il totale delle risorse destinate a questo settore. I fondi sono destinati a progetti di miglioramento delle infrastrutture e di tutela ambientale nelle aree montane. La giunta regionale ha approvato la delibera e avvierà le procedure di assegnazione.

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Con un secondo finanziamento di 383.496 euro, chiuso lo scorso 5 maggio, la giunta regionale dell’ Emilia-Romagna ha approvato la seconda tranche di finanziamenti a favore di Comuni montani "per qualificare e arricchire le opportunità educative e formative degli studenti iscritti alle pluriclassi della scuola primaria nei territori montani della regione". In provincia di Forlì-Cesena, nello specifico, sono state finanziate le pluriclassi dei Comuni di Dovadola, con 12.500 euro, e di Premilcuore, con 9.500 euro. Le pluriclassi della scuola Ambrogio Traversari di Portico, da dove è partita anni fa la sperimentazione delle pluriclassi (nella foto), riconosciuta e finanziata poi dalla Regione da alcuni anni, erano, invece, già state finanziate con un primo intervento di 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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