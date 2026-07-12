Un primo incontro tra un aperitivo e un’esperienza olfattiva si è svolto in una terrazza di Roma, organizzato da LabSolue Perfume Laboratory. L’evento ha combinato degustazioni con approfondimenti sui profumi, offrendo ai partecipanti la possibilità di esplorare fragranze attraverso un approccio sensoriale. La location, tra gallerie d’arte, boutique e artigianato, ha fatto da sfondo a questa iniziativa, che ha unito il piacere del gusto con quello dell’olfatto.

Tra le galleria d’arte, le boutique e l’artigianato di qualità che via di Monserrato, a Roma, è riuscito a salvaguardare dalla standardizzazione, ecco il LabSolue Perfume Laboratory di Roma, seconda casa italiana del brand, che, dal cuore del Centro, a pochi passi da Campo de’ Fiori, approda sulla terrazza con vista sulla Grande Bellezza del Six Senses – il Notos Rooftop - per realizzare il primo Aperitivo Olfattivo della Capitale. Un appuntamento che, l’altra sera, ha portato a dialogare due linguaggi sensoriali: la profumeria e la mixology. I cocktail signature, sviluppati a partire dalle fragranze del brand, hanno guidato gli ospiti in un percorso che traduce in liquido ciò che di solito appartiene all'aria: note, accordi, memorie olfattive reinterpretate attraverso la tecnica del bartending contemporaneo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Se l'aperitivo diventa «olfattivo»: il primo incontro in terrazza con LabSolue Perfume Laboratory

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