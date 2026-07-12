Lothar Matthäus ha commentato un’immagine di Jürgen Klopp con un cappellino della Red Bull, ipotizzando che potrebbe presto diventare il commissario tecnico della nazionale tedesca. Secondo Matthäus, Klopp non dovrebbe indossare quell’accessorio durante le sue apparizioni pubbliche in quel ruolo. La discussione nasce dal fatto che il tecnico sarebbe in trattativa per assumere la guida della selezione nazionale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla nomina né dettagli sui tempi.

L’immagine l’ha buttata lì Lothar Matthäus: Jürgen Klopp che presto si siede sulla panchina della Germania indossando il cappellino della Red Bull. Una battuta che è diventata il simbolo di un vero problema, quello del conflitto d’interessi, e che Theo Zwanziger, storico ex presidente della Federcalcio tedesca, ha commentato senza mezzi termini in una lunga intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il cappellino di Klopp. “ Non riesco proprio a immaginarlo”, è la reazione di Zwanziger all’ipotesi rilanciata da Matthäus sulla Bild. E aggiunge l’immagine che fa capire tutto: “ Se lo immagini per un minuto, allora presto sarà la Red Bull a schierare la nazionale tedesca”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Se Klopp vuole fare il ct della Germania, non può andare in panchina col cappellino della Red Bull”

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