scuole gli aiuti a paritarie e centri estivi

Fino al 31 luglio è possibile presentare la domanda per ricevere aiuti destinati alle famiglie che iscriveranno i figli alla scuola dell’infanzia paritaria privata convenzionata con il Comune. I contributi sono rivolti a sostenere le spese di frequenza dei bambini nelle scuole paritarie e nei centri estivi. La misura mira a favorire l’accesso a servizi educativi e ricreativi per i più piccoli. Le richieste devono essere presentate entro la scadenza prevista.

C’è tempo sino al 31 luglio per presentare la domanda di contributo a sostegno della frequenza dei bambini e delle bambine nella scuola dell’infanzia paritaria privata convenzionata con il Comune. I requisiti necessari sono: residenza in un Comune della Toscana; iscrizione e frequenza alla scuola d’infanzia paritaria sita nel comune di Poggio a Caiano; Isee minorenni in corso di validità e correttamente attestato non superiore a 30.000 euro. La domanda può essere presentata al Comune di Poggio a Caiano entro e non oltre le ore 12 del 31 luglio. Il bando è sulla pagina: https:www.comune.poggio-a-caiano.po.itarchivio29servizi019523348.html.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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