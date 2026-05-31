fondi regionali per i centri estivi quasi 400 famiglie senza gli aiuti

Notizia in breve

Quasi 400 famiglie del circondario non hanno ricevuto i fondi regionali per i centri estivi, nonostante soddisfino tutti i requisiti richiesti. La mancanza di contributi riguarda famiglie che avevano fatto richiesta e che avrebbero beneficiato di un sostegno economico per le attività estive dei figli. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulle cause del mancato pagamento.