Fondi regionali per i centri estivi Quasi 400 famiglie senza gli aiuti

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quasi 400 famiglie del circondario non hanno ricevuto i fondi regionali per i centri estivi, nonostante soddisfino tutti i requisiti richiesti. La mancanza di contributi riguarda famiglie che avevano fatto richiesta e che avrebbero beneficiato di un sostegno economico per le attività estive dei figli. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulle cause del mancato pagamento.

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di Enrico Agnessi Quasi quattrocento famiglie del circondario restano fuori dal contributo per i centri estivi, nonostante abbiano tutti i requisiti richiesti. A determinare l’esclusione non sono irregolarità o errori nelle domande, ma la semplice insufficienza dei fondi disponibili. Così attesta la graduatoria provvisoria del ‘Progetto conciliazione vita-lavoro’, pubblicata in questi giorni dai Comuni del territorio. Le richieste considerate ammissibili sono state complessivamente 1.717. A fronte di questo numero, le risorse assegnate dalla Regione al Circondario, pari a 343.674 euro, consentiranno di finanziare soltanto le prime 1.319 istanze in graduatoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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