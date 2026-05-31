Fondi regionali per i centri estivi Quasi 400 famiglie senza gli aiuti
Quasi 400 famiglie del circondario non hanno ricevuto i fondi regionali per i centri estivi, nonostante soddisfino tutti i requisiti richiesti. La mancanza di contributi riguarda famiglie che avevano fatto richiesta e che avrebbero beneficiato di un sostegno economico per le attività estive dei figli. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulle cause del mancato pagamento.
di Enrico Agnessi Quasi quattrocento famiglie del circondario restano fuori dal contributo per i centri estivi, nonostante abbiano tutti i requisiti richiesti. A determinare l’esclusione non sono irregolarità o errori nelle domande, ma la semplice insufficienza dei fondi disponibili. Così attesta la graduatoria provvisoria del ‘Progetto conciliazione vita-lavoro’, pubblicata in questi giorni dai Comuni del territorio. Le richieste considerate ammissibili sono state complessivamente 1.717. A fronte di questo numero, le risorse assegnate dalla Regione al Circondario, pari a 343.674 euro, consentiranno di finanziare soltanto le prime 1.319 istanze in graduatoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Carbon Capture Fight, 2026 Hurricane Season, LSU Book Bazaar, Marleigh Auzenne | LSWI | 04/24/2026
Notizie e thread social correlati
Fondi per i centri estivi. Più aiuti alle famiglie. In arrivo 340mila euro: "Sistema che funziona"La Regione ha annunciato lo stanziamento di 340mila euro destinati a sostenere i centri estivi nel circondario, rafforzando il supporto alle famiglie...
Aiuti per le famiglie in difficoltà. Iscrizioni ai centri estivi gratuitiSono state aperte le iscrizioni per i centri estivi gratuiti del progetto Zeroseiplus, destinati alle famiglie residenti in otto comuni dell’Unione...
Temi più discussi: Nuovi fondi regionali per l'ospitalità diffusa, incontro a Cagliari il 28 maggio; Fondi regionali per i centri estivi . Quasi 400 famiglie senza gli aiuti; Fondi per le spiagge libere pugliesi: al via i bandi regionali del progetto 'Mare Democratico'; Contributo famiglie Progetto Regionale CRE.
@follower Approvato in via d’urgenza lo stanziamento di fondi regionali per il litorale ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca facebook
Fondi regionali Città che legge, contributi in arrivo per sei comuni del Catanese x.com
Fondi Coesione per il caro-energia, alt dei governatori: Fitto ci rassicuraLe Regioni insistono, da Nord a Sud la proposta dell’Unione Europea di utilizzare i fondi della Coesione per l’emergenza energetica continua a non piacere. E se il ... ilmattino.it
La Ue: Fondi di coesione contro il caro energia. La rivolta delle RegioniIl commissario Raffaele Fitto: Ampliare le misure esistenti a sostegno di famiglie e imprese, migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici, ... repubblica.it
La finanza personale in Italia è diventata il modo elegante con cui la classe media accetta di non potersi più permettere una vita normale reddit