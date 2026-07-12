MILO INFANTE A VALANGA CONTRO RAI E SALVO SOTTILE | MEDIASET È UN’ALTRA COSA

Milo Infante ha criticato pubblicamente la Rai e Salvio Sottile, affermando che Mediaset rappresenta un’altra realtà. Dopo aver lasciato la Rai, l’ex conduttore inizierà a condurre “Ore 11” ogni mattina e il martedì in prima serata su Mediaset. La sua presa di posizione arriva all’indomani del suo passaggio al gruppo televisivo privato. Infante non ha fornito dettagli specifici sulle sue dichiarazioni, limitandosi a sottolineare la differenza tra le due aziende.

Milo Infante rompe il silenzio per la prima volta dall’addio alla Rai e il passaggio a Mediaset dove da fine agosto condurrà Ore 11 ogni mattina e il martedì in prima serata. « Me ne sono andato io. Quando ho capito che il mio tempo era finito, restare non aveva più senso ». Così Infante al Messaggero sottolinea che la Rai non l’ha mandato via ma è stata una sua decisione personale. L’ex conduttore di Ore 14 sottolinea che nei 5 anni di vita è stato “ la Cenerentola di Rai2 “, il tutto “ nonostante gli straordinari risultati di ascolto “. Ogni anno Infante ha “dovuto difendere il programma con il coltello fra i denti. Lo dico perché ogni... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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