Scivola e muore sul Pisanino | un altro dramma della montagna

Da corrieretoscano.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è morto dopo essere caduto mentre percorreva un sentiero sul Pisanino, la vetta più alta delle Alpi Apuane. L’incidente si è verificato durante un’escursione, e il corpo è stato trovato in una zona impervia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. La vittima aveva circa 50 anni.

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MINUCCIANO – Un’altra drammatica giornata di sangue sulle vette delle Alpi Apuane, dove un escursionista ha perso la vita a causa di una rovinosa caduta sul Monte Pisanino, la cima più alta dell’intera catena montuosa. Il tragico incidente si è consumato mentre l’uomo stava affrontando un passaggio particolarmente impegnativo della montagna, noto tra gli appassionati come “il traverso”. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio sul posto di una squadra della stazione di Lucca del Sast, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, pronta a supportare le complesse manovre dell’elisoccorso regionale Pegaso 3. Il velivolo d’emergenza è riuscito a sbarcare in quota, tramite il verricello, l’equipe medica e un tecnico del soccorso alpino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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