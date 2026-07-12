Schiava per 55 anni | era segregata in casa senza stipendio ferie e amici Choc in Brasile

Notizia in breve

Una donna è stata liberata dopo essere stata segregata in casa per 55 anni senza ricevere stipendio, né ferie o contatti con altre persone. La sua detenzione ha coinvolto condizioni di totale isolamento e privazione di diritti fondamentali. La scoperta è avvenuta in una abitazione di Fortaleza, dove si sono svolti i controlli delle autorità. La donna, ora libera, è stata affidata alle cure delle autorità locali. La vicenda ha suscitato reazioni nel paese, dove la schiavitù ufficialmente è stata abolita nel 1888.