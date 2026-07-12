Schiava per 55 anni | era segregata in casa senza stipendio ferie e amici Choc in Brasile
Una donna è stata liberata dopo essere stata segregata in casa per 55 anni senza ricevere stipendio, né ferie o contatti con altre persone. La sua detenzione ha coinvolto condizioni di totale isolamento e privazione di diritti fondamentali. La scoperta è avvenuta in una abitazione di Fortaleza, dove si sono svolti i controlli delle autorità. La donna, ora libera, è stata affidata alle cure delle autorità locali. La vicenda ha suscitato reazioni nel paese, dove la schiavitù ufficialmente è stata abolita nel 1888.
Fortaleza (Brasile), 12 luglio 2026 – La schiavitù in Brasile è stata abolita nel lontano 1888, ma l'ultima donna sottoposta alla più grande forma di oppressione è stata liberata appena settimana fa: si tratta di Maria – nome di fantasia scelto dalle autorità per difenderne la privacy – che per 55 anni ha lavorato, senza stipendio né qualsiasi altro diritto, per tre generazioni della stessa famiglia, i Brasil. A servizio dei Brasil dall’età di 7 anni. La drammatica vicenda comincia a Fortaleza all'inizio degli anni Settanta, quando Maria viene assunta come domestica all'età di appena 7 anni. Ogni giorno per quasi sei decenni, la donna si sveglia alle 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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