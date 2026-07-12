sassuolo il primo allenamento con aquilani

Il primo allenamento del Sassuolo con l’allenatore Aquilani ha visto la presenza di alcuni giocatori rientrati dai prestiti, tra cui Muric, Walukiewicz, Idzes, Laurientè, Berardi e Pinamonti. La squadra ha iniziato le sessioni di preparazione con pochi volti nuovi rispetto alla rosa precedente. Non sono stati segnalati acquisti ufficiali o arrivi di altri giocatori durante questa prima fase di allenamento.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Volti nuovi? Non moltissimi, o meglio giusto quelli, in realtà parecchi, che sono rientrati dai prestiti. Big? Qualcuno, da Muric a Walukiewicz, da Idzes a Laurientè, fino a Berardi e Pinamonti. Assenze? Quelle previste e a suo modo ovvie, visto che chi ha giocato il Mondiale gode di un supplemento di vacanza. Per gli altri neroverdi, invece, vacanze finite e primo giorno di lavoro, ieri, sui campi del Mapei Football Center sotto lo sguardo del nuovo tecnico Alberto Aquilani, il cui primo compito, oggi, è valutare nella sua totalità un gruppo extralarge, gonfiato dai tanti giocatori rientrati dai prestiti – tra loro Mulattieri, ma anche Antiste e Pierini, Missori e Skjellerup – e destinato comunque a cambiare ancora fisionomia, e più volte, da qui a fine agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Il primo allenamento del Sassuolo di mister Alberto Aquilani

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