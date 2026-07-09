Sara Mottaleb, 15 anni, è scomparsa a Torino il 29 giugno dopo essere uscita di casa senza fare ritorno. La ragazza aveva lasciato l’abitazione in modo regolare, ma da allora non ha più contattato nessuno. I familiari hanno denunciato la scomparsa e le forze dell’ordine stanno portando avanti le ricerche da dieci giorni senza risultati.

Sara Mottaleb, 15 anni, è scomparsa a Torino il 29 giugno. La ragazza sarebbe uscita di casa in modo regolare e non avrebbe più fatto rientro. Da quel momento i familiari non hanno sue notizie e hanno presentato denuncia. Il caso è seguito anche da Penelope Piemonte, realtà che sostiene le famiglie delle persone scomparse. Le ricerche restano aperte e ogni segnalazione può essere importante. La priorità è ritrovare la minorenne e verificare in modo sicuro dove si trovi.Sara Mottaleb scomparsa: cosa si sa finoraAl momento dell’allontanamento, la ragazza indossava leggins blu, un body bianco e una camicia a quadri viola e bianca. Ai piedi aveva scarpe New Balance bianche. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Scuolalink.it - Sara Mottaleb scomparsa a Torino: ricerche aperte da dieci giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Disperso in mare da dieci giorni, nessuna notizia del kitersurfer: continuano le ricercheDa dieci giorni non si hanno notizie di un uomo di 39 anni scomparso in mare mentre praticava kitesurf tra Porto Cesareo e Torre Lapillo.

Scomparsa da giorni, la madre chiede aiuto: ricerche in corso in tutta la valleDa lunedì 8 giugno, le forze di ricerca stanno perlustrando la zona della Val di Fanes, nel bellunese, per trovare una donna slovena di 54 anni...

Temi più discussi: Esce di casa a Torino e scompare, da 10 giorni si cerca la 15enne Sara Mottaleb; Quindicenne esce di casa e non rientra più: Torino trema per Sara Mottaleb - POP; Si cerca una ragazza di 15 anni scomparsa a Torino dal 29 giugno; Esce di casa e non torna più: Torino trema per Sara Archivi - POP - POP.

Esce di casa a Torino e scompare, da 10 giorni si cerca la 15enne Sara MottalebÈ scomparsa ormai da giorni la 15enne Sara Mottaleb, residente a Torino. La ragazza è uscita regolarmente di casa il 29 giugno e da allora ha fatto perdere le sue tracce. L'adolescente indossava dei l ... fanpage.it

Si cerca una ragazza di 15 anni scomparsa a Torino dal 29 giugnoSara ha 15 anni ed è scomparsa Torino. Ecco le sue caratteristiche fisiche e come era vestita. Chi la incontrasse può avvertire il 112 ... quotidianopiemontese.it