Sara Mottaleb scomparsa a Torino | ricerche aperte da dieci giorni

Da scuolalink.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Mottaleb, 15 anni, è scomparsa a Torino il 29 giugno dopo essere uscita di casa senza fare ritorno. La ragazza aveva lasciato l’abitazione in modo regolare, ma da allora non ha più contattato nessuno. I familiari hanno denunciato la scomparsa e le forze dell’ordine stanno portando avanti le ricerche da dieci giorni senza risultati.

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Sara Mottaleb, 15 anni, è scomparsa a Torino il 29 giugno. La ragazza sarebbe uscita di casa in modo regolare e non avrebbe più fatto rientro. Da quel momento i familiari non hanno sue notizie e hanno presentato denuncia. Il caso è seguito anche da Penelope Piemonte, realtà che sostiene le famiglie delle persone scomparse. Le ricerche restano aperte e ogni segnalazione può essere importante. La priorità è ritrovare la minorenne e verificare in modo sicuro dove si trovi.Sara Mottaleb scomparsa: cosa si sa finoraAl momento dell’allontanamento, la ragazza indossava leggins blu, un body bianco e una camicia a quadri viola e bianca. Ai piedi aveva scarpe New Balance bianche. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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