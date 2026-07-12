Sant’Anna 2026 Ischia prepara la 94ª edizione della storica festa del mare

Ischia si prepara alla 94ª edizione della festa del mare, Sant’Anna 2026. Nel frattempo, si discute del “Co-Bedding” nei neonati prematuri, con il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come esempio di studio scientifico. Un vulcanologo ha commentato che il rischio sui Campi Flegrei è elevato e sono stati commessi gravi errori nella comunicazione riguardo alla situazione.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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FESTA DI SANTANNA 2026, DI VAIA: AL LAVORO PER RIPETERE LINCANTO

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