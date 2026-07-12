Il Festival Santa Fiora in Musica si svolgerà quest’estate e sarà dedicato alla memoria di Renzo Verdi. L’evento si terrà nel centro storico del paese e coinvolgerà vari artisti e musicisti. L’organizzazione ha annunciato che il festival sarà un’occasione per ricordare Verdi attraverso esibizioni dal vivo. La manifestazione è stata confermata dal Comune di Santa Fiora. È previsto un programma di concerti e iniziative culturali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Sarà il Festival Santa Fiora in Musica, dedicato quest’anno alla memoria di Renzo Verdi, il cuore dell’estate santafiorese. Il Comune di Santa Fiora e la Fondazione Santa Fiora Cultura hanno presentato il ricco cartellone di appuntamenti che, da martedì e fino al 29 agosto, animerà il borgo con concerti, incontri letterari, mostre, tradizioni popolari, iniziative sportive e appuntamenti dedicati a tutte le età. Giunto alla 27ª edizione, il Festival si svolgerà sotto la direzione artistica del maestro Andrea Conti e renderà omaggio a una figura che ha contribuito in modo determinante alla sua nascita e alla sua crescita. "Come diceva sempre Renzo Verdi, ’Santa Fiora è musica’ – ha ricordato la presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura, Marianna Pizzetti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa Fiora in Musica. Un festival speciale. Sarà dedicato a Renzo Verdi

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