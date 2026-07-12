Una cantante molto nota ha annunciato che non parteciperà al Festival di Sanremo 2027, che sarà condotto da Stefano De Martino. La artista ha spiegato di aver deciso di rinunciare per dedicarsi a un importante obiettivo professionale. La sua scelta è stata comunicata tramite i social, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato eventuali alternative o sostituzioni per l'edizione in programma.

Una delle artiste italiane più amate rinuncia al Festival di Sanremo 2027 guidato da Stefano De Martino, scegliendo di concentrarsi su un importante traguardo della sua carriera. Leggi anche: Stefano De Martino ha già scelto la prima cantante di Sanremo 2027: la vuole a tutti i costi, indovinate chi è! La costruzione del cast per il Festival di Sanremo 2027 è entrata nella fase più delicata, mentre Stefano De Martino continua ad ascoltare numerose proposte musicali. Il nuovo direttore artistico lavora da mesi alla manifestazione, cercando artisti e canzoni capaci di caratterizzare profondamente la prossima edizione. Tra indiscrezioni e possibili candidature, diversi nomi importanti sono stati accostati al palco del Teatro Ariston nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Sanremo 2027, una famosissima cantante dice no a Stefano De Martino: non parteciperà al Festival (ma ha una buona ragione)

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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