L'arcivescovo di Lucca ha dichiarato che San Paolino invita la Chiesa locale a non temere. Questa affermazione è stata pronunciata durante una cerimonia nella basilica dedicata al santo, nel giorno in cui si celebra il patrono della città. La celebrazione si è svolta con una messa solenne, alla presenza della comunità e delle autorità religiose, e il messaggio principale è stato rivolto alla diocesi.

Lucca, 12 luglio 2026 – «San Paolino dice oggi alla Chiesa di Lucca di non avere paura». È il messaggio che l'arcivescovo Paolo Giulietti affida alla diocesi e alla città nel giorno del patrono, durante la solenne celebrazione nella basilica dedicata a quello che la tradizione indica come il primo vescovo di Lucca. A presiedere la liturgia è stato lo stesso arcivescovo Giulietti. Tra i concelebranti erano presenti il vescovo emerito di Pistoia e Pescia monsignor Fausto Tardelli, il vicario generale di Lucca monsignor Leonardo Della Nina, i rappresentanti del Capitolo della Cattedrale guidati da monsignor Alberto Brugioni e il parroco del centro storico don Lucio Malanca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “San Paolino ci invita a non avere paura”. Le parole dell’arcivescovo Paolo Giulietti

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