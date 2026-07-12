SALVO SOTTILE ASFALTA MILO INFANTE | LA REPLICA METTE IN RIGA L’EX VOLTO RAI

Salvo Sottile ha risposto a Milo Infante, che aveva criticato la Rai e citato il suo nome. La replica è arrivata poco dopo, senza mezzi termini, e ha messo in chiaro le differenze tra i due. Nessuna dichiarazione aggiuntiva è stata rilasciata, e la discussione rimane aperta.

Dopo la dura intervista di Milo Infante, in cui attacca la Rai e tira in ballo Salvo Sottile, quest’ultimo risponde a stretto giro e non le manda a dire. “Leggo l’intervista di Milo Infante al Messaggero. È una lunga requisitoria contro la Rai e i suoi dirigenti. Racconta di essersi sentito ostacolato, sminuito, umiliato. Dice che l’attuale amministratore delegato della Rai non ha intorno gente alla sua altezza, salvo poi aggiungere che col direttore degli approfondimenti Paolo Corsini aveva “un buon rapporto”. (Ma quindi non ho capito Corsini era all’altezza o no?) “, così Sottile sui social. “E torna a ribadire, per l’ennesima volta, un concetto: non è andato a Mediaset per soldi. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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