MILO INFANTE A VALANGA CONTRO RAI E SALVO SOTTILE | MEDIASET È UN’ALTRA COSA

Milo Infante ha annunciato di aver lasciato la Rai e di aver iniziato a condurre un programma di informazione su Mediaset. Da fine agosto, va in onda ogni mattina alle 11 e il martedì in prima serata. L’ex giornalista ha criticato pubblicamente la gestione dei media pubblici e ha sottolineato che la sua nuova esperienza con il gruppo privato rappresenta un’altra realtà.

Milo Infante rompe il silenzio per la prima volta dall’addio alla Rai e il passaggio a Mediaset dove da fine agosto condurrà Ore 11 ogni mattina e il martedì in prima serata. « Me ne sono andato io. Quando ho capito che il mio tempo era finito, restare non aveva più senso ». Così Infante al Messaggero sottolinea che la Rai non l’ha mandato via ma è stata una sua decisione personale. L’ex conduttore di Ore 14 sottolinea che nei 5 anni di vita è stato “ la Cenerentola di Rai2 “, il tutto “ nonostante gli straordinari risultati di ascolto “. Ogni anno Infante ha “dovuto difendere il programma con il coltello fra i denti. Lo dico perché ogni... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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A VALANGA CONTRO RAI E SALVO SOTTILE: MEDIASET È UNALTRA COSA

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Intervistato da Il Messaggero, Milo Infante ha raccontato per la prima volta perché ha deciso di lasciare la Rai e accettare la proposta di Mediaset. Il conduttore ha parlato di scarsa considerazione, mancanza di progettualità e del tentativo di chiudere Ore 1 x.com

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