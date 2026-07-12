Un uomo è stato soccorso dopo essere precipitato di circa dieci metri in un burrone sulla Grignetta. Rimasto gravemente ferito e non cosciente, è stato estratto dai soccorritori al buio. In un messaggio, ha ringraziato i soccorritori per avergli dato una seconda possibilità di vita, affermando di essere stato certo di morire durante l’incidente.

Mandello del Lario (Lecco) – Da solo, al buio, precipitato per dieci metri in un burrone in Grignetta, gravemente ferito tanto da non riuscire a restare cosciente. Jeff la sera dello scorso 1 giugno era certo di morire. Prima di svenire nuovamente è però riuscito a recuperare il telefono e premere il tasto di chiamata d’emergenza. Dopo non sa nemmeno lui quanto ha sentito i l rumore del frullio delle pale di un elicottero sempre più vicino: era l’eliambulanza di Como. In quel preciso istante ha realizzato che non era ancora il suo momento perché degli angeli lo stavano per salvare: erano gli angeli dell’elisoccorso appunto, i piloti, il medico, l’infermiere, il tecnico di elisoccorso che per primo si è verricellato per raggiungerlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvato in Grignetta, Jeff Wilson scrive ai suoi soccorritori: “Ero certo di morire, se ho una seconda chance di vita è solo grazie a voi”

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