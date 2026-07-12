salute protagonista tra natura trekking e buon cibo

Domenica 19 luglio si svolge a Campocecina la ‘Mangialonga della prevenzione’, promossa da Iapb Italia Onlus con professionisti sanitari locali. L’evento combina attività all’aperto, come trekking e momenti di relax nella natura, con screening specialistici e degustazioni di cibo. La giornata è dedicata alla promozione della salute, offrendo visite mediche e controlli gratuiti o a basso costo, in un contesto che unisce benessere fisico e piacere gastronomico.

Una giornata dedicata alla salute tra natura, trekking, buon cibo e screening specialistici. Torna domenica 19 luglio nella cornice di Campocecina ‘La Mangialonga della prevenzione’, l’iniziativa di Iapb Italia Onlus in collaborazione con tanti specialisti sanitari del territorio. Due i percorsi in programma. Percorso A della durata di circa 5 ore a 1.228 metri di dislivello per una distanza di circa 8,5 chilometro. La partenza è alle 7,30 da piazza Alberica per proseguire al Monte d’Arme, Rocchetta, Passo della Formica e arrivo a Campocecina. Percorso B del ‘Sentiero del cuore’ da 6 chilometri con partenza alle 8,30 da Castelpoggio e arrivo a Campocecina attraverso la Gabellaccia, per una durata di circa 4 ore e un dislivello di 805 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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