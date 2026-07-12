Giovanni Sablich ritorna a Loreto e rinnova il suo impegno con la squadra, che anche il prossimo anno giocherà in serie B Nazionale. Il giocatore, originario di Pesaro, ha dichiarato di sentirsi supportato dalla società e di voler rafforzare il senso di appartenenza. La squadra ha confermato la partecipazione alla categoria superiore per la stagione in arrivo.

Un pesarese doc per aumentare lo spirito di appartenenza della Consulinvest Loreto che anche il prossimo anno giocherà in serie B Nazionale. Giovanni Sablich torna a casa. Perché ha scelto Loreto? "Perché ho percepito fiducia nei miei confronti. Mi è stato presentato un progetto serio e stimolante, con persone che hanno voglia di lavorare bene. Per me è l’ambiente giusto per continuare a crescere, sia come giocatore che come persona". Che campionato si aspetta? "Sarà un campionato molto competitivo, di alto livello. Non vedo l’ora di iniziare: ho tanta voglia di mettermi alla prova, dare tutto e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sablich torna a casa e sceglie Loreto: "Sento la fiducia da parte della società"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Loreto cambia volto: Baldi, Mozzi e Sablich

Cesena, la società non torna sui suoi passi. Fiducia a Cole, ma Melby può ribaltare tuttoA Cesena, il club ha deciso di confermare Ashley Cole come allenatore, nonostante alcune riserve espresse dal direttore generale.