Rusedski | Dubito che Alcaraz sia in campo agli US Open

Rusedski ha espresso dubbi sulla partecipazione di Alcaraz agli US Open, suggerendo che potrebbe non essere in grado di scendere in campo. Nel frattempo, l’attenzione del mondo del tennis si concentra sulla finale di Wimbledon tra Jannik Sinner, attuale detentore del titolo, e Alexander Zverev, vincitore del Roland Garros. La partita si svolge oggi, attirando molteplici sguardi sul torneo.

L’attenzione dell’universo tennistico è certamente concentrata sulla sfida odierna tra Jannik Sinner, detentore del titolo, e il tedesco Alexander Zverev, vincitore del Roland Garros, nella finale del torneo di Wimbledon. Non bisogna però mai dimenticare il grande assente degli ultimi mesi. Carlos Alcaraz, ai box per un problema al polso, ha pubblicato nei giorni scorsi alcuni contenuti sui propri canali social per testimoniare la ripresa dell’allenamento e l’inizio del percorso che lo porterà al ritorno in campo. Il tennista iberico si è però cancellato dal torneo di Montreal. Greg Rusedski, a tal proposito, ha manifestato più di una perplessità sulla presenza nell’ultimo major stagionale dell’ex numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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