L’azienda Ondulati del Savio produce da decenni cartoni della tipologia utilizzata solitamente per la realizzazione di scatoloni nella sede di Ponte Pietra in via Cesenatico 2631. Negli ultimi anni il lavoro è aumentato e nel 2024 l’azienda ha installato una tensostruttura realizzata con intelaiatura metallica e teloni che avrebbe dovuto essere rimossa entro il mese di gennaio 2025, ma l’azienda ha chiesto e ottenuto un permesso di costruire in sanatoria e quindi ora la tensostruttura va considerata definitiva. L’ampliamento dell’azienda e della produzione ha causato un forte incremento dei rumori provenienti dallo stabilimento e del traffico di autotreni che trasportano sia la materia prima in entrata che il prodotto finito in uscita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rumori molesti e traffico". Esposto contro azienda ampliata

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