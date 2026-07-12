All’alba, due giovani sono stati visti mentre guidavano una moto nel centro storico. Una coppia che li inseguiva a piedi ha tentato di fermarli, ma senza successo. I due hanno poi abbandonato la moto e si sono rifugiati in un bed & breakfast prenotato in precedenza. La Polizia è intervenuta poco dopo, denunciando i sospetti.

Due giovani in sella a una moto mentre scorrazzano all’alba nelle vie del centro storico, una coppia che li insegue correndo e per un soffio non riesce a fermarli, i due che abbandonano poi la moto e si rinchiudono nel bed & breakfast in cui avevano prenotato il soggiorno, fino all’arrivo della Polizia con la successiva denuncia. Quello di ieri mattina è stato un risveglio "rovente" per la città, con molta gente che è stata svegliata di soprassalto intorno alle 5 dalle urla che provenivano dalla strada. Erano quelle del proprietario della moto, e della sua compagna, i quali poco prima avevano riconosciuto l’inconfondibile "rombo" della moto che due giovani, residenti nel milanese e forse "alterati" dopo la lunga nottata, avevano appena rubato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rubano moto e vengono inseguiti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volevo farmi RUBARE la BICI, ma hanno rubato liPhone: INSEGUO il ladro.

Notizie e thread social correlati

Cagliari, caricano uno scooter sul furgone al Poetto ma vengono scoperti: due pregiudicati inseguitiDue uomini sono stati arrestati a Cagliari per aver tentato di rubare uno scooter sul lungomare Poetto.

Roma Colosseo, maranza rubano l'auto dei vigili urbani davanti ai turisti: inseguiti e bloccati. Tre arrestiUna notte al Colosseo, tre giovani hanno circondato un'auto dei vigili urbani e uno di loro si è seduto al volante.

Argomenti più discussi: Rubano moto e vengono inseguiti; I ladri rubano auto e moto… e la PL di Novate le recupera; Forzano la porta di un garage e rubano la moto all’interno: furto nella zona di viale della Rimembranza a Loano; Rubano una moto a Velletri e la imballano insieme a pezzi di ricambio e pc destinati al Nord Africa.

Rubano moto e vengono inseguitiDue giovani in sella a una moto mentre scorrazzano all’alba nelle vie del centro storico, una coppia che li insegue correndo e per un soffio non riesce a fermarli, i due che abbandonano poi la moto e ... lanazione.it