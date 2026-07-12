I Rondò Veneziano tornano, dopo trent’anni, a suonare in madrepatria e per la prima volta si esibiranno a Bergamo, questa sera (12 luglio), sul palco di Lazzaretto Estate. «Eseguiremo — anticipa Stefano Marchioro, direttore artistico, pianista e direttore dell’orchestra — pezzi amatissimi dai fan come “Sinfonia per un addio” e “Casanova” e altri che il pubblico italiano è meno abituato ad ascoltare come “Splendore di Venezia” e “Odissea veneziana”, mescolando sia i brani tradizionali, sia quelli degli anni ’80 e ’90». Apprezzatissimi in Austria, Germania e Svizzera, dove la musica classica è molto seguita, l’ultima volta che si erano esibiti in Italia era stato trent’anni fa in Sicilia. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Rondò Veneziano al Lazzaretto, il barocco tra elettronica e pop

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