Rondò Veneziano al Lazzaretto il barocco tra elettronica e pop
I Rondò Veneziano si esibiscono questa sera al Lazzaretto Estate di Bergamo, segnando il loro ritorno in Italia dopo trent’anni. Per la prima volta si esibiscono nella città, portando sul palco un mix di musica barocca, elettronica e pop. La band, nota per il suo stile unico, si prepara a suonare davanti al pubblico locale, confermando la propria presenza dopo un lungo periodo di assenza.
I Rondò Veneziano tornano, dopo trent’anni, a suonare in madrepatria e per la prima volta si esibiranno a Bergamo, questa sera (12 luglio), sul palco di Lazzaretto Estate. «Eseguiremo — anticipa Stefano Marchioro, direttore artistico, pianista e direttore dell’orchestra — pezzi amatissimi dai fan come “Sinfonia per un addio” e “Casanova” e altri che il pubblico italiano è meno abituato ad ascoltare come “Splendore di Venezia” e “Odissea veneziana”, mescolando sia i brani tradizionali, sia quelli degli anni ’80 e ’90». Apprezzatissimi in Austria, Germania e Svizzera, dove la musica classica è molto seguita, l’ultima volta che si erano esibiti in Italia era stato trent’anni fa in Sicilia. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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