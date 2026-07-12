Il barocco pop non morirà mai Riecco il Rondò in parrucca da 46 anni | Per stregare i giovani come Morricone

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gruppo musicale Rondò, attivo da 46 anni, si presenta ancora con parrucche, incipriature e abiti in stile barocco. L’artista principale ha dichiarato di voler coinvolgere i giovani attraverso le sonorità e l’estetica ispirate al genere pop barocco, con l’obiettivo di “stregarli come Morricone”. La band ha mantenuto il look originale, rimanendo fedele alle proprie radici artistiche nonostante il passare del tempo.

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A volte ritornano. Parruccati, incipriati, in crinoline, come se non se ne fossero mai andati. E invece sono passati quarantasei anni da quando Rondò Veneziano, nato da un’idea del compositore-arrangiatore-direttore d’orchestra Gian Piero Reverberi per tentare una connection pop e musica barocca, ha sorpreso il mondo vendendo oltre 30 milioni di dischi. In Italia se n’erano perse le tracce attorno al Duemila, ma stasera la storia riprende a Bergamo, sotto la luna di Lazzaretto Estate. A parlare di questo “grand return”, come annunciato in locandina, è Stefano Marchioro, responsabile artistico, pianista e direttore dell’Orchestra, scelto dello stesso Reverberi, oggi ottantaseienne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il barocco (pop) non morirà mai. Riecco il Rondò, in parrucca da 46 anni: "Per stregare i giovani come Morricone"
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