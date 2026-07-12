João Mendes de Assis Moreira, 21 anni e figlio di Ronaldinho, è in prova con il Portimonense. L’obiettivo del calciatore è fare il suo debutto nel calcio professionistico.

João Mendes de Assis Moreira, ventunenne figlio di Ronaldinho, è attualmente in prova al Portimonense con l'obiettivo dichiarato di debuttare finalmente nel calcio professionistico. Il giovane attaccante, che ha completato il suo percorso di formazione tra le giovanili del Cruzeiro, del Barcellona e delle squadre Under 21 inglesi di Burnley e Hull City, si sta allenando con la compagine dell'Algarve in attesa che la dirigenza portoghese sciolga le riserve sul suo ingaggio. Lo scrive A Bola. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ronaldinho Jr in prova al Portimonense: il debutto di João Mendes

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Joao Gomes-Napoli, Atletico Madrid prova il sorpassoIl Napoli sta monitorando il mercato dei centrocampisti, con particolare attenzione a Joao Gomes.

Portogallo, debutto shock ai Mondiali: Wissa risponde a Joao Neves, il Congo ferma Ronaldo e compagniIl Portogallo ha pareggiato 1-1 contro il Congo alla prima giornata dei Mondiali.