Fabrizio Romano ha aggiornato sul mercato dell’Inter, confermando il riserbo sulla situazione di Khalaili e rispettando la privacy del giocatore. Per quanto riguarda Doué, il costo del trasferimento si avvicina ai 50 milioni di euro, simili a quelli spesi per il giocatore della Palestra. Romano ha specificato che non ci sono ancora sviluppi definitivi e che le trattative sono ancora in corso.

di Paolo Moramarco Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell’Inter. Queste le parole sulla situazione di Khalaili e Doué del giornalista. In una diretta sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle trattative dell’ Inter per Anan Khalaili e Guela Doue, sottolineando la cautela della società in attesa dei risultati degli esami medici del giocatore israeliano. SITUAZIONE KHALAILI – «Su Khalaili continuo a dire ciò che ho detto ieri: manteniamo il riserbo e il rispetto, lasciamo che il giocatore faccia i test necessari per avere poi il responso definitivo sulla trattativa. Quando arriverà un verdetto all’Inter ve lo racconteremo, aspettiamo di vedere cosa accadrà così come aspetta l’Inter ma è un verdetto puramente medico, non c’entra nulla la trattativa o gli agenti o il papà. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Romano sul mercato dell’Inter: «Manteniamo riserbo e rispetto per Khalaili. Costi Doué? Siamo più vicini ai 50 di Palestra»

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per la rubrica: tracolli clamorosi non ne azzzeccano più mezza (ieri avevo parlato di Sky Sport) oggi passiamo al CDS ieri sera Fabrizio Romano non risulta nulla, nemmeno un sondaggio per Doue oggi il corriere dello sport: x.com

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