Nella capitale, sono stati perquisiti membri di un gruppo di estrema destra. Durante le operazioni sono stati sequestrati computer, bandiere e coltelli. Le accuse riguardano propaganda e incitamento alla discriminazione razziale, etnica e religiosa online. Le autorità hanno condotto le perquisizioni per approfondire i reati di istigazione a delinquere. Nessuna persona è stata ancora formalmente arrestata. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori collegamenti e responsabilità.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Sono i reati contestati a un romano e altre due persone residenti a Caserta e Savona, fra i 20 e i 26 anni, perquisiti dalla polizia postale e dalla Digos nell’ambito dell’operazione Militia: usavano le piattaforme di messaggistica per diffondere tematiche dal suprematismo all’antisemitismo fino alla difesa dell’identità nazionale. I tre vicini al movimento di estrema destra Terza Posizione nelle loro conversazioni manifestavano propositi violenti da attuarsi anche con l’uso di armi e i loro profili social sono stati, in più occasioni, chiusi dalle piattaforme proprio a causa del tenore dei contenuti condivisi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, suprematisti di Terza Posizione perquisiti: sequestrati pc, bandiere e coltelli

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