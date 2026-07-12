In cinque anni, il valore delle azioni quotate in Borsa è raddoppiato, con un aumento del 148% dal 2022. Il patrimonio complessivo delle famiglie italiane ha raggiunto circa 6.500 miliardi di euro, segnando un record. Secondo uno studio, questo incremento ha contribuito a rendere i risparmiatori più ricchi, grazie alla crescita del mercato azionario.

Per Piazza Affari +148% dal 2022, quando vinse il centrodestra Studio Fabi: patrimonio delle famiglie a 6.500 miliardi, è record. Gli italiani hanno trovato una miniera d’oro. Si trova a Milano, tra Palazzo Mezzanotte e i monitor di Piazza Affari. Mentre il dibattito pubblico oscilla fra allarmi sul debito, crescita asfittica e denatalità, il risparmio delle famiglie ha imboccato una strada completamente diversa. I numeri, come sempre, smentiscono i luoghi comuni. E quelli messi in fila dalla Fabi (il sindacato con maggiore rappresentanza nel mondo bancario), elaborando i dati della Banca d’Italia, raccontano una storia difficile da ignorare. Nel 2025 la ricchezza finanziaria delle famiglie ha raggiunto quasi 6. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Risparmiatori italiani più ricchi con la Borsa Raddoppiato in 5 anni il valore delle azioni

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