rimpatriato uno dei maranza che accerchiarono i poliziotti al colosseo

Notizia in breve

Il 18enne straniero coinvolto nell'aggressione a agenti e polizia locale vicino al Colosseo il 2 luglio è stato rimpatriato il 18 ottobre. Il giovane faceva parte di un gruppo che aveva circondato e aggredito gli agenti, danneggiando anche un'auto di servizio. La sua partenza dal territorio è stata confermata nelle ultime ore.