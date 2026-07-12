Rimpatriato uno dei maranza che accerchiarono i poliziotti al Colosseo
Il 18enne straniero coinvolto nell'aggressione a agenti e polizia locale vicino al Colosseo il 2 luglio è stato rimpatriato il 18 ottobre. Il giovane faceva parte di un gruppo che aveva circondato e aggredito gli agenti, danneggiando anche un'auto di servizio. La sua partenza dal territorio è stata confermata nelle ultime ore.
È stato rimpatriato il 18enne cittadino straniero che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito nei pressi del Colosseo agenti della polizia e della polizia locale, arrivando a danneggiare un'autovettura di servizio. Lo rende noto il ministero dell'Interno. Proprio in relazione ai gravi fatti commessi a Roma e alla valutazione della sua pericolosità sociale, spiega il Viminale, il 18enne è stato espulso. Si tratta, sottolineano dal dicastero, di "un messaggio chiaro: chi aggredisce le forze dell'ordine e viola le regole del nostro Paese, non resterà impunito". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
FURTI NELLE VILLE: BANDA DI MARANZA NEL MIRINO DELLA POLIZIA | 13/01/2026
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