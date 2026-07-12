È stata creata una mappa interattiva gratuita dedicata ai rifugi delle Orobie, pensata per escursionisti e famiglie. Lo strumento permette di individuare facilmente le strutture presenti nella zona e di consultare le principali informazioni utili. La mappa si presenta come uno strumento semplice da usare e accessibile a chiunque voglia esplorare i rifugi delle Orobie.

MONTAGNA. Lo strumento, semplice da consultare e gratuito, consente di individuare le strutture presenti sul territorio e di accedere alle principali informazioni utili. Anche quest’estate, le Orobie tornano a essere una delle mete più amate da escursionisti, famiglie e appassionati di montagna. Cime, vallate, sentieri e panorami continuano a raccontare il legame profondo dei bergamaschi con le loro montagne: un rapporto fatto di natura, tradizione, camminate all’aria aperta e soste rigeneranti in quota. Tra i punti di riferimento più preziosi per chi frequenta le Orobie ci sono i rifugi. Non sono soltanto luoghi dove fermarsi per mangiare o riposare, ma veri presìdi di ospitalità, incontro e memoria del territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Rifugi delle Orobie: la mappa interattiva per escursionisti e famiglie

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