Riforma del CUN | al Senato il dibattito sugli emendamenti al DDL 1890

Al Senato, la Commissione Cultura sta discutendo gli emendamenti al DDL 1890 sulla riforma del CUN. Durante il dibattito sono emerse forti differenze tra le forze politiche riguardo alla governance delle università e alle modalità di gestione dei procedimenti disciplinari. La discussione si concentra sulle proposte di modifica al testo originale, con opinioni contrastanti sulle modalità di controllo e organizzazione del consiglio universitario. La seduta prosegue con l'esame dei vari emendamenti presentati.

Il dibattito sulla riforma del CUN entra nel vivo in Commissione Cultura al Senato. L'esame degli emendamenti al DDL 1890 evidenzia profonde divergenze tra le forze politiche circa il futuro assetto della governance universitaria e le modalità di gestione dei procedimenti disciplinari.AL SENATO LA ‘RIFORMA’ DEL CUN: PD E AVS PER IL CUN DELLE «AGGREGAZIONI DISCIPLINARI DELLE CORPORAZIONI E SOTTOCORPORAZIONI ACCADEMICHE» E PER LA ‘GIUSTIZIA’ DEGLI ORDINARI - M5S HA PRESENTATO LE RICHIESTE DELL’ANDUL’8 luglio 2026 la Commissione Cultura del Senato ha cominciato l’esame degli emendamenti al DDL 1890 che ‘riforma’ il CUN (v. resoconto ed emendamenti). 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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