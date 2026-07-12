Rifiuti e caro bollette Paldino | Promesse addio E il sindaco Mezzetti si infuria | Polemica meschina
Il 25 novembre, il sindaco di Modena aveva assicurato che non ci sarebbero stati aumenti nei costi per i cittadini riguardo ai rifiuti e alle bollette. Tuttavia, recentemente, il consigliere comunale ha dichiarato che le promesse fatte sono state disattese e che ci sono state aumenti delle tariffe. Il sindaco ha reagito polemicamente, definendo la critica “polemica meschina”. La discussione si concentra sulle discrepanze tra quanto promesso e quanto effettivamente verificatosi.
Modena, 12 luglio 2026 – “Il 25 novembre, il sindaco Massimo Mezzetti rassicurò pubblicamente la città, affermando che non ci sarebbe stato alcun costo in più. Oggi il dibattito pubblico racconta una realtà diversa, parlando apertamente di rincari in bolletta e di interventi per contenerne l’impatto”. Il consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici con de Pascale’ Vincenzo Paldino stuzzica il sindaco sui rincari emersi nel corso dell’assemblea di Atersir. L’ aumento medio del 7,93% dei costi del servizio rifiuti nel bacino Hera, il conseguente annunciato rincaro per i cittadini, la rivolta dei sindaci in Atersir stanno infiammando il dibattito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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