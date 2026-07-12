Rifiuti e caro bollette Paldino | Promesse addio E il sindaco Mezzetti si infuria | Polemica meschina

Notizia in breve

Il 25 novembre, il sindaco di Modena aveva assicurato che non ci sarebbero stati aumenti nei costi per i cittadini riguardo ai rifiuti e alle bollette. Tuttavia, recentemente, il consigliere comunale ha dichiarato che le promesse fatte sono state disattese e che ci sono state aumenti delle tariffe. Il sindaco ha reagito polemicamente, definendo la critica “polemica meschina”. La discussione si concentra sulle discrepanze tra quanto promesso e quanto effettivamente verificatosi.