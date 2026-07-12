Resettare tutto e riparire da capo La missione del Firenze Ovest | Così possiamo guardare in alto

Un nuovo inizio per il Firenze Ovest, che ha deciso di azzerare tutte le attività e ripartire da zero. La squadra punta a costruire un futuro più competitivo, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e puntare a risultati più ambiziosi nella prossima stagione di Promozione. La direzione ha annunciato un progetto di rinnovamento totale, con il focus sul rafforzamento del team e sulla creazione di una base solida per il rilancio.

Voltare pagina, resettare e gettare le basi per un futuro ambizioso. In casa Firenze Ovest la parola d’ordine per la nuova stagione di Promozione è "rinnovamento". Sotto l’impulso della famiglia Colzi, la dirigenza rossoblù ha deciso di cambiare marcia. Il mandato affidato al ds Andrea Pucci è chiaro: rifondare la rosa senza smarrire l’identità, consegnando al tecnico Secci una squadra futuribile e affamata. Il bilancio del mercato parla da solo: 11 volti nuovi che vanno a integrarsi con i pilastri della passata stagione. La continuità alla guida tecnica con mister Secci è il primo segnale di stabilità: l’ossatura sul campo e la leadership... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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