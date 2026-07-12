Reggio Emilia bimbo nato tetraplegico dopo il parto indotto | perché l’ospedale deve risarcire 3 milioni di euro

Un bambino di sei anni, nato con una grave tetraplegia, riceverà circa 3 milioni e 750 mila euro di risarcimento dall’ospedale di Reggio Emilia. La condanna è stata emessa perché si è ritenuto che ci siano state negligenze durante il parto indotto, che hanno contribuito allo stato di invalidità del bambino. L’Ausl locale dovrà quindi coprire la somma stabilita, secondo quanto stabilito dal tribunale.

L’Ausl di Reggio Emilia è stata condannata a risarcire con circa 3 milioni e 750mila euro un bambino di sei anni, nato con una grave tetraplegia, e la sua famiglia. È quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia con una sentenza di primo grado che individua responsabilità nella gestione del parto avvenuto nel gennaio 2020 all’ospedale Santa Maria Nuova. I motivi del giudice. Secondo la giudice della seconda sezione civile, la madre non sarebbe stata adeguatamente informata dei rischi connessi alla somministrazione di ossitocina in una paziente che aveva già affrontato un parto cesareo. Per questo motivo, si legge nella sentenza, la donna « non avrebbe prestato il consenso a proseguire con l’induzione del parto » se avesse ricevuto informazioni complete sulle possibili conseguenze della procedura. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bimbo nato tetraplegico dopo il parto indotto: perché l’ospedale deve risarcire 3 milioni di euroUn bambino di sei anni, nato con una grave tetraplegia, riceverà circa 3 milioni e 750 mila euro di risarcimento dall’ospedale.

Reggio Emilia, bimbo nato tetraplegico, l’Ausl condannata a risarcire la famiglia con oltre 3 milioni di euroIl Tribunale di Reggio Emilia ha condannato l’Ausl a pagare più di 3 milioni di euro a una famiglia dopo che un bambino nato tetraplegico.

Temi più discussi: Parto indotto, nasce tetraplegico: A 6 anni usa il deambulatore. L’Ausl deve risarcire oltre 3 milioni; Medici non fanno il cesareo, bimbo nasce tetraplegico: oggi usa ancora il pannolino, risarcito con quasi 4 milioni; Nasce tetraplegico dopo il parto indotto: A 6 anni necessita di un deambulatore e comunica a gesti. L'ospedale deve 3 milioni e 750 mila euro ai genitori; Intossicazione in un campo estivo a Toano, 28 bambini ricoverati.

Bimbo nato tetraplegico dopo il parto indotto: perché l’ospedale deve risarcire 3 milioni di euroSecondo il giudice, la madre non fu informata dei rischi legati all'ossitocina dopo un precedente cesareo L'articolo Bimbo nato tetraplegico dopo il parto indotto: perché l’ospedale deve risarcire 3 m ... msn.com

Reggio Emilia, bambino nato paraplegico: l'Ausl dovrà pagare un risarcimento da oltre 3 milioni di euro -La vicendaL’Ausl di Reggio Emilia dovrà risarcire con circa 3 milioni e 750mila euro un bambino di sei anni nato tetraplegico all’ospedale Santa Maria Nuova e la sua famiglia. Lo ha stabilito il tribunale di Re ... gazzettadiparma.it