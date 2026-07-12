Un nuovo club ha manifestato interesse per Lukaku, l’Ajax, nel calciomercato estivo. Dopo le trattative con Fenerbahçe, Besiktas e Monaco, la richiesta economica del giocatore ha però impedito il trasferimento al Napoli.

Romelu Lukaku continua a raccogliere interesse internazionale nel calciomercato Napoli estivo: dopo Fenerbahce, Besiktas e Monaco spunta anche l’Ajax nella corsa all’attaccante belga. Lukaku: l’Ajax entra nella competizione, ma le pretese sono alte. Secondo quanto rivela Il Mattino, l’Ajax ha iniziato a valutare il profilo dell’attaccante belga come possibile rinforzo per la prossima stagione. La notizia arriva dopo settimane di inseguimenti da parte di club turchi e del Monaco, confermando come Big Rom resti una figura attraente per diversi progetti europei. Lukaku, tuttavia, non intende facilitare le cose ai suoi corteggiatori. Il centravanti belga ha posto una richiesta d’ingaggio superiore ai 6 milioni di euro annui come condizione imprescindibile per abbandonare la Serie A e accettare una nuova destinazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Rebus Lukaku: spunta un nuovo club interessato, ma la richiesta blocca il Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lukaku e il Napoli, spunta la verità: dalla scelta di Allegri al possibile nuovo clubRomelu Lukaku aspetta una decisione da parte di Allegri sul suo futuro al Napoli.

Napoli, un club si muove per Lukaku ma c’è una richiesta a sorpresa: i dettagliUn club ha avanzato un’offerta di sei milioni di euro per l’attaccante del Napoli, attualmente in trattativa con il Besiktas.