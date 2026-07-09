Un club ha avanzato un’offerta di sei milioni di euro per l’attaccante del Napoli, attualmente in trattativa con il Besiktas. La società partenopea valuta il giocatore a un prezzo molto superiore, creando uno stallo nella trattativa. La proposta del club turco ha sorpreso per il suo importo, mentre la differenza con la richiesta del Napoli resta elevata. Nessuna decisione è stata ancora presa, e la situazione rimane in sospeso.

Romelu Lukaku rimane al centro di una trattativa complicata con il Besiktas, che ha offerto sei milioni per l’attaccante del Napoli ma si scontra con una valutazione molto più alta della società partenopea. Lukaku e il Napoli: la richiesta di documentazione medica del Besiktas. La squadra turca allenata da Vincenzo Italiano ha mosso un passo concreto verso l’acquisto dell’attaccante belga, secondo quanto riporta Radio Marte. I turchi non hanno solo presentato un’offerta economica, ma hanno avanzato una richiesta ufficiale di documentazione scritta sulle condizioni fisiche di Lukaku, reduce da un grave infortunio muscolare nella scorsa estate. Questa mossa rivela le preoccupazioni reali del club turco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, un club si muove per Lukaku ma c’è una richiesta a sorpresa: i dettagli

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Napoli, caso Lukaku: l'attaccante resta in Belgio

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