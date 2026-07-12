Il Royal Box di Wimbledon ospiterà due eredi al trono d’Inghilterra e la Principessa durante la finale dello Slam sull’erba. Tra i presenti ci saranno anche il ministro dello sport e rappresentanti di Hollywood. La finale vedrà affrontarsi Jannik Sinner e Alexander Zverev, con la Principessa che premierà il vincitore. L’evento si svolge nel prestigioso palco, simbolo di esclusività e tradizione del torneo.

Il Royal Box non è mai stato così. reale. Il palco più ambito di Wimbledon ospiterà ben due eredi al trono d’Inghilterra per la finale dello Slam sull’erba, oltre alla Principessa che premierà chi tra Jannik Sinner e Alexander Zverev riuscirà ad aggiudicarsi il trofeo con l’ananas in cima. Per l’evento dell’anno all’All England Club, oltre ai reali vari, tra le 80 persone nel palco sul lato corto del campo ci sarà la nobiltà di Hollywood e del tennis, oltre a capi di governo e importanti diplomatici. Al centro, come sempre, la famiglia reale inglese, la Principessa Kate, patrona dell’All England Club che ieri ha consegnato a Linda Noskova il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Reali, il ministro Abodi e il meglio di Hollywood: ecco chi c'è nel Royal Box di Wimbledon

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