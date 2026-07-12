Ravezzani | Dopo tanti giorni amari qualche buona notizia per il Milan

Dopo una stagione difficile, il Milan ha annunciato che il nuovo corso del club è iniziato con segnali positivi. La società ha cambiato rotta e si sta preparando a nuove strategie, cercando di riaccendere l’entusiasmo dei tifosi. La stagione si era conclusa con risultati deludenti, ma ora si attendono sviluppi sul fronte della gestione e delle future operazioni. La squadra e i sostenitori sperano in un rilancio per la prossima annata.

Il nuovo corso del club rossonero prende ufficialmente il via sotto auspici diversi da come era finita la stagione, riaccendendo l'entusiasmo di alcuni tifosi che, delusi da una stagione difficile, attendevano risposte dal Milan e da Gerry Cardinale. Le recenti manovre societarie e la scelta della nuova guida tecnica delineano una strategia precisa per il futuro immediato. C'è grande curiosità intorno alle prossime decisioni strategiche della dirigenza, ma i primi colpi hanno portato di nuovo speranza intorno ai colori rossoneri. promowebapp Il commento di Fabio Ravezzani: "Qualche buona notizia per il Milan. Era ora". Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato le prime mosse del Milan sul mercato e non solo: "Prima Gonçalo Ramos, poi Amorim che si presenta e dice subito qualcosa in italiano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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