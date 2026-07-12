A Ravenna, è stato ufficializzato l’arrivo di un nuovo attaccante, mentre si cerca ancora una punta che possa migliorare l’attacco. Il nome di Edgaras Dubickas è ancora tra i preferiti sia dall’allenatore che dall’algoritmo di scelta. La squadra ha già in rosa il nuovo acquisto Orellana, e si valuta anche la possibilità di adottare diversi schemi di gioco, con o senza un rifinitore. La trattativa per la punta resta aperta, con altre piste come Mazzocchi e Sipos.

Ufficializzato Maggio; preso Orellana, ora è il momento di quella punta che possa ‘accendere’ definitivamente l’attacco giallorosso. Il nome di Edgaras Dubickas resta in alto alle preferenze dell’algoritmo e a quelle di mister Andrea Mandorlini, che potrebbe così giocarsi la carta del doppio modulo, con (3-4-1-2) o senza (4-3-3) rifinitore. Anche se poi, ne mancherebbe un altro per completare il reparto avanzato. Tuttavia, la lista dei club facoltosi che sono sulle piste dell’attaccante lituano, reduce tra le altre cose da una stagione significativa alla Ternana (28 presenze, 9 reti e 6 assist), è lunghissima. Periodicamente tornano alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, ora serve un bomber. Il sogno resta Dubickas, ma è dura. Si segue la pista Mazzocchi-Sipos

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