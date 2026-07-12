Raul Fernandez | Ieri ero bloccato con la schiena non avrei mai pensato di fare podio qui
Il Gran Premio di Germania 2026 si è concluso con la vittoria di Marc Marquez sul circuito del Sachsenring. La gara è stata dominata dal pilota spagnolo fin dal primo giro, confermando il suo ottimo feeling con il tracciato. Raul Fernandez ha dichiarato di essere stato bloccato con la schiena e di non aver mai immaginato di salire sul podio in questa tappa.
Si chiude con la vittoria di Marc Marquez il Gran Premio di Germania 2026, undicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del Sachsenring, il fuoriclasse spagnolo ha nuovamente confermato l’incredibile feeling con il tracciato sassone, conquistando il successo al termine di una gara dominata fin dal primo giro. Per la tredicesima volta lo spagnolo firma la doppietta Sprint+gara. L’iberico torna prepotentemente anche in lotta per il suo decimo titoli iridato, adesso il suo distacco da Martin è di soli 18 punti. Seconda posizione per l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, abile nel finale a sorpassare il compagno di squadra Raul Fernandez, terzo all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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