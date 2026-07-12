Raul Fernandez | Ieri ero bloccato con la schiena non avrei mai pensato di fare podio qui

Notizia in breve

Il Gran Premio di Germania 2026 si è concluso con la vittoria di Marc Marquez sul circuito del Sachsenring. La gara è stata dominata dal pilota spagnolo fin dal primo giro, confermando il suo ottimo feeling con il tracciato. Raul Fernandez ha dichiarato di essere stato bloccato con la schiena e di non aver mai immaginato di salire sul podio in questa tappa.