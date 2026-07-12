Stasera alle 21.20 su Canale 5 va in onda la tredicesima puntata della serie turca “Racconto di una notte”. La puntata appartiene alla nuova stagione e viene trasmessa in prima visione. La serie è disponibile nel palinsesto di Mediaset e coinvolge il pubblico con le sue trame e i personaggi. La programmazione è prevista per questa sera, domenica 12 luglio 2026.

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 13esima puntata. Questa sera, domenica 12 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’13esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Anticipazioni e trama. Durante la festa di Capodanno organizzata da Ferman, l’atmosfera è spenta e gli invitati si annoiano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dall’13esima puntata

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Racconto di una Notte Gran Finale Anticipazioni - Canale 5

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Racconto di una Notte, 12 luglio 2026: Sureyya contro Canfeza, Mahir sospetta di AfetUn nuovo appuntamento con Racconto di una Notte ci aspetta stasera 12 luglio 2026, in prima serata su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi che andranno in onda oggi. comingsoon.it

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