Racconto di una notte | le anticipazioni trama e cast dall’12esima puntata

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 12esima puntata. Questa sera, domenica 5 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’12esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Anticipazioni e trama. L’arresto di Canfeza, Sare e Gulizar sconvolge gli equilibri alla villa. Afet è furiosa con Gulizar per la sua recente alleanza con Canfeza, e Mahir è altrettanto arrabbiato con la moglie per il suo comportamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Racconto di una Notte Gran Finale Anticipazioni - Canale 5

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Con lui ci sentiamo meno soli: Ultimo ha trasformato in stelle per una notte 250mila persone. Quando la realtà supera la fantasia (e c’è di mezzo il Vangelo) - Il racconto @FQMagazineit #lafavolapersempre ilfattoquotidiano.it/2026/07/05/ult… via @fattoquoti x.com

Ho appena letto Il racconto dello studioso e non sto bene reddit

Racconto di una Notte: Canfeza in arresto e Mahir pentito nella puntata del 5 luglio 2026Racconto di una Notte torna a farci compagnia stasera 5 luglio 2026, con un nuovo appuntamento in prima serata su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi che andranno in onda oggi. msn.com

Racconto di una notte, trama e anticipazioni puntate serali 5 luglioCosa accadrà nei prossimi episodi Racconto di una notte? Trame complete puntate in onda domenica 5 luglio su Canale 5 in prime time. superguidatv.it