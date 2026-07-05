Racconto di una notte | le anticipazioni trama e cast dall’12esima puntata

Da tpi.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 12esima puntata. Questa sera, domenica 5 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’12esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Anticipazioni e trama. L’arresto di Canfeza, Sare e Gulizar sconvolge gli equilibri alla villa. Afet è furiosa con Gulizar per la sua recente alleanza con Canfeza, e Mahir è altrettanto arrabbiato con la moglie per il suo comportamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Racconto di una Notte Gran Finale Anticipazioni - Canale 5

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