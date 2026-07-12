Quindici anni per ridisegnare l’Italia

Un progetto di riforma prevede un periodo di quindici anni per ridefinire l’Italia. Si lavora a un modello integrato che utilizza l’intelligenza artificiale per mappare il territorio e facilitare decisioni più efficaci. L’obiettivo è ottimizzare l’uso di data center e terreni agricoli, rispondendo alla crescente domanda di risorse digitali e spazio.

Allo studio un modello olistico che mappi il territorio e, attraverso l’IA, consenta di prendere decisioni efficienti. Solo così sazieremo la sete di data center e campi. È interesse di tutti gli italiani che il territorio italiano diventi supersicuro ambientalmente, supercompetitivo economicamente nonché autonomo sul piano dell’energia abbondante e a costi minimizzati. Il cambiamento climatico, la rivoluzione tecnologica e la dipendenza da importazioni energetiche a rischio di instabilità per motivi geopolitici sono una sfida alla realizzabilità di tale interesse. Pertanto è tempo di creare un modello sistemico dell’area italiana per ridurne le molteplici vulnerabilità: il mio gruppo di ricerca ha iniziato a codificare per sperimentazione un modello olistico (robot cognitivo) dell’Italia e a inserirvi i dati ecosistemici ed economici. 🔗 Leggi su Laverita.info

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