Questo mi ha cambiato – Haaland orgoglioso di brillare sul palco della Coppa del Mondo

L’attaccante norvegese ha dichiarato di essere cambiato dopo aver partecipato ai Mondiali. Le sue parole sono state rilasciate in seguito alle recenti competizioni, senza ulteriori dettagli o commenti su altri aspetti della sua carriera o vita. La sua partecipazione alla Coppa del Mondo ha suscitato discussioni, ma lui stesso ha affermato di aver subito un cambiamento personale dopo l’esperienza.

2026-07-12 13:46:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’attaccante norvegese Erling Haaland dice di essere cambiato dopo le sue prestazioni ai Mondiali. L’attaccante del Manchester City torna a casa dopo che la doppietta di Jude Bellingham ha regalato all’Inghilterra una coraggiosa vittoria per 2-1 a Miami. Ma Haaland ha affascinato il pubblico mondiale con la sua prestazione negli Stati Uniti, segnando sette gol in cinque presenze durante la prima Coppa del Mondo norvegese dal 1998. “Certo che voglio che l’Inghilterra faccia bene”. dir Erling Haaland spiega perché continuerà a tenere d’occhio l’Inghilterra nonostante l’uscita della Norvegia dalla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Haaland show: dopo i due gol al Brasile suona il tamburo per la Viking Row

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