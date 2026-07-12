Quanto ha pagato Taylor Swift per chiudere le strade di New York durante il suo matrimonio

Taylor Swift ha pagato 160.000 dollari alla città di New York per coprire i costi delle risorse impiegate durante il suo matrimonio con Travis Kelce al Madison Square Garden. La cifra rappresenta il pagamento delle spese legate alla chiusura delle strade e all’utilizzo delle infrastrutture per l’evento. La cifra è stata comunicata dalle autorità cittadine, senza ulteriori dettagli sui servizi coperti.

Taylor Swift ha versato alla città di New York la somma di 160.000 dollari per coprire i costi delle risorse utilizzate durante il suo matrimonio con Travis Kelce al Madison Square Garden. La conferma è arrivata venerdì dal sindaco Zohran Mamdani, che ha chiarito i dettagli economici di uno degli eventi più attesi dell’anno. Durante una conferenza stampa, Mamdani ha dichiarato che la cantante ha già provveduto al pagamento del permesso richiesto per l’evento. “Taylor Swift ha già pagato il costo del permesso che è stato richiesto, che ammontava a oltre 160.000 dollari per quell’evento e per la risposta a quell’evento, ed era un permesso che è stato finalizzato, credo, nei giorni immediatamente precedenti l’evento stesso”, ha spiegato il sindaco. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Temi più discussi: Taylor Swift ha pagato 160.000 dollari a New York per il suo matrimonio; È ufficiale: Taylor Swift e Travis Kelce hanno detto sì; Taylor Swift ha pagato 160.000 dollari a New York per il suo matrimonio; Taylor Swift ha pagato 160.000 dollari a New York per il suo matrimonio.

Il sindaco di New York ha rivelato che Taylor Swift ha già pagato tutti i costi dei permessi della città, del personale pubblico e delle risorse per il suo matrimonio. x.com

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