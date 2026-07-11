Il sindaco ha confermato che Taylor Swift e Travis Kelce hanno speso più di 160.000 dollari per ottenere un permesso di matrimonio a New York. L’evento si è tenuto il 3 luglio all’interno del Madison Square Garden. I dettagli dell’evento non sono ancora noti, ma si conosce l’importo pagato per l’autorizzazione.

Non conosciamo ancora tutti i dettagli di quanto accaduto all’interno Madison Square Garden durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato il 3 luglio, ma ora sappiamo quanto hanno dovuto pagare per ospitare l’evento nel cuore di New York City. Durante una conferenza stampa tenutasi venerdì, un giornalista ha chiesto al sindaco di New York, Zohran Mamdani, se la popstar vrebbe rimborsato la città per gli straordinari della polizia necessari a gestire gli eventi legati al matrimonio a Midtown Manhattan; il politico ha confermato che il pagamento è già avvenuto. «Taylor Swift. ha già pagato l’importo del permesso richiesto – oltre 160. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift e Travis Kelce hanno pagato «oltre 160.000 dollari» per un permesso di matrimonio a New York: a confermarlo è il sindaco Zohran Mamdani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Taylor Swift and Travis Kelces Wedding: New Details From INSIDE MSG

Notizie e thread social correlati

Taylor Swift e Travis Kelce, matrimonio a sorpresa e privato prima della festa al Madison Square Garden a New York da 3 mln di dollariIl 2 luglio si è svolta una cerimonia privata tra Taylor Swift e Travis Kelce, che hanno scelto di sposarsi in segreto.

Taylor Swift e Travis Kelce, matrimonio kolossal a New York: il budget fino a 20 milioni di dollari, i 100 ospiti vip e le scommesse dei fanUn matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce si è svolto a New York, con un budget stimato fino a 20 milioni di dollari.

Temi più discussi: Tutte le star invitate al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce; La cronologia della relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce: tutte le loro fasi, dai Super Bowl alle nozze; Cosa sappiamo del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce; È ufficiale: Taylor Swift e Travis Kelce hanno detto sì.

Taylor Swift e Travis Kelce ad un matrimonio di un amico. x.com

Il matrimonio tra Travis Kelce e Taylor Swift mi fa provare tante emozioni e ho bisogno di parlarne con persone che potrebbero capire.... reddit

Taylor Swift e Travis Kelce, orologi e borse di lusso per gli invitati al loro matrimonioDurante l'incredibile matrimonio tra la cantante e il giocatore di football, due ospiti raccontano che sono stati organizzati dei giochi a premi. In palio? Solo lusso: borse firmate, orologi Cartier… ... vanityfair.it

Taylor Swift e Travis Kelce, tutto pronto per il matrimonio: gli ospiti, la festa e il giallo Blake LivelyLa popstar e il campione di football hanno inaugurato il lungo weekend di nozze con una cena di prova. Intanto cresce l'attesa per la grande festa al Madison Square Garden, dove sarebbero attesi circa ... msn.com