Impermeabilizzazione del tetto cos’è quando farla e quanto costa

Da dilei.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un intervento di impermeabilizzazione del tetto è stato effettuato dopo la comparsa di una macchia sul soffitto. L'intervento è stato eseguito per prevenire danni strutturali e infiltrazioni d'acqua. La procedura è stata completata con un costo di circa 2.500 euro. L'intervento ha riguardato l'applicazione di nuovi strati impermeabili sulla superficie del tetto. Nessun altro problema è stato segnalato al momento.

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Non dobbiamo pensare al tetto solo quando qualcosa ci insospettisce, come una macchia sul soffitto o un alone che si allarga settimana dopo settimana. Perché solo in quel momento comprendiamo l’importanza di uno degli interventi che più vengono suggeriti negli ultimi anni:  l’ impermeabilizzazione. Vediamo di cosa si tratta, quando vale la pena intervenire e quali sono i costi. Cos’è l’impermeabilizzazione del tetto. Con impermeabilizzazione del tetto ci riferiamo a tutta quella serie di lavori che servono per creare una vera barriera contro la pioggia. L’obiettivo è uno solo: tenere l’umidità fuori dalla copertura. Il materiale scelto deve essere in grado di reggere parecchio: sbalzi di temperatura, vento, sole, usura, eventi atmosferici di ogni intensità. 🔗 Leggi su Dilei.it

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