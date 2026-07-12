Jannik Sinner ha mantenuto il primo posto nel ranking ATP dopo aver vinto Wimbledon, difendendo il titolo ottenuto l’anno precedente. Grazie alla vittoria, il giocatore altoatesino ha consolidato il suo vantaggio su Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, arrivando a circa 5.000 punti di margine. Il successo a Londra ha contribuito ad aumentare la distanza tra lui e gli altri due tennisti nella classifica mondiale.

Jannik Sinner ha rafforzato lo status di numero 1 del mondo grazie alla vittoria conquistata a Wimbledon: il fuoriclasse altoatesino ha alzato al cielo il trofeo più iconico del panorama internazionale, difendendo il titolo conquistato dodici mesi fa sui sacri prati londinesi e onorando la cambiale di 2.000 punti che era chiamato a riscattare sull’erba più famosa del Pianeta. Il 24enne svetta al comando del ranking ATP con 13.450 punti e può fare affidamento su un vantaggio siderale nei confronti dei più immediati inseguitori. Alle sue spalle c’è una grossa novità: il secondo giocatore in classifica non è più lo spagnolo Carlos Alcaraz... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quanti punti di vantaggio ha Sinner su Zverev e Alcaraz nel ranking ATP: margine di quasi 5000 lunghezze!

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